Как пишет китайское издание, появившиеся в СМИ перед промежуточными выборами в США сообщения о сокращении объемов поддержки Киева республиканцами были сделаны намеренно. Отмечается, что потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Вашингтона, и европейские союзники будут вынуждены продолжать и увеличивать поддержку Украины, несмотря на кризис.

В материале указано, что конечная цель США в том, чтобы конфликт длился бесконечно. При этом Украиной пожертвуют «как пешкой» ради разрушения России и Европы. В то же время США останутся «относительно невредимыми».

«Международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру», — подчеркивает Global Times.

