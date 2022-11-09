В Китае заявили, что США не заинтересованы в мире на Украине

Власти США в действительности не заинтересованы в разрешении конфликта на Украине и используют его для ослабления России и Европы. Об этом сообщает Global Times.

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Как пишет китайское издание, появившиеся в СМИ перед промежуточными выборами в США сообщения о сокращении объемов поддержки Киева республиканцами были сделаны намеренно. Отмечается, что потенциальные переговоры между Киевом и Москвой могут провалиться из-за вмешательства Вашингтона, и европейские союзники будут вынуждены продолжать и увеличивать поддержку Украины, несмотря на кризис.

В материале указано, что конечная цель США в том, чтобы конфликт длился бесконечно. При этом Украиной пожертвуют «как пешкой» ради разрушения России и Европы. В то же время США останутся «относительно невредимыми».

«Международное сообщество должно избавиться от иллюзий по поводу любых шагов США, которые якобы способствуют миру», — подчеркивает Global Times.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайУкраинаСША
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