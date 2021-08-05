Украина ужесточила правила въезда для россиян
Украина ужесточила правила въезда в страну на фоне эпидемии коронавируса для граждан, которые прибывают из России и Индии, сообщает РИА Новости.
Для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней. Также украинские власти возвращают обязательное тестирование на COVID-19 для непривитых граждан.
Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса, которая может начаться осенью.
Ранее США отправили на Украину почти 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru