Украина ужесточила правила въезда для россиян

Для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней. Также украинские власти возвращают обязательное тестирование на COVID-19 для непривитых граждан.

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса, которая может начаться осенью.

Ранее США отправили на Украину почти 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna.

