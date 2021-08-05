Украина ужесточила правила въезда для россиян

Украина ужесточила правила въезда в страну на фоне эпидемии коронавируса для граждан, которые прибывают из России и Индии, сообщает РИА Новости.

СМИ: США отправили на Украину 2 млн доз вакцины Moderna

Для них вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах последние семь дней. Также украинские власти возвращают обязательное тестирование на COVID-19 для непривитых граждан.

Ранее глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса, которая может начаться осенью.

Ранее США отправили на Украину почти 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусУкраина
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