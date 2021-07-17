СМИ: США отправили на Украину 2 млн доз вакцины Moderna

США отправили на Украину почти 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным агентства, препарат был предоставлен в рамках программы отправки американских вакцин в другие страны посредством международного механизма COVAX и напрямую. Кроме того, по информации Reuters, 3,5 млн доз препарата Moderna отправят в Бангладеш.

Как отметил представитель Белого дома, для обеспечения доставки вакцин работали «команды ученых, а также представители регулирующих органов и юристы из обеих стран».

