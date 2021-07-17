СМИ: США отправили на Украину 2 млн доз вакцины Moderna
США отправили на Украину почти 2 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
По данным агентства, препарат был предоставлен в рамках программы отправки американских вакцин в другие страны посредством международного механизма COVAX и напрямую. Кроме того, по информации Reuters, 3,5 млн доз препарата Moderna отправят в Бангладеш.
Как отметил представитель Белого дома, для обеспечения доставки вакцин работали «команды ученых, а также представители регулирующих органов и юристы из обеих стран».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru