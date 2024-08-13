В МЧС опровергли данные о предстоящей эвакуации в Брянской области
Сведения о якобы предстоящей эвакуации в Брянской области недостоверны. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В ведомстве обратили внимание, что представляющиеся сотрудниками МЧС лица звонят жителям региона с неизвестных номеров и «оповещают о предстоящей эвакуации».
«Эта информация не соответствует действительности и является фейком. Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — подчеркнули в управлении.
В ГУ МЧС призвали доверять только информации из официальных федеральных и региональных источников.
Между тем в Беловском районе Курской области начали эвакуацию из-за напряженной обстановки на фоне атак ВСУ, население вывозят в безопасные места, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru