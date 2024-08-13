В МЧС опровергли данные о предстоящей эвакуации в Брянской области

Сведения о якобы предстоящей эвакуации в Брянской области недостоверны. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве обратили внимание, что представляющиеся сотрудниками МЧС лица звонят жителям региона с неизвестных номеров и «оповещают о предстоящей эвакуации».

«Эта информация не соответствует действительности и является фейком. Сотрудники МЧС не совершают обзвон граждан», — подчеркнули в управлении.

В ГУ МЧС призвали доверять только информации из официальных федеральных и региональных источников.

Между тем в Беловском районе Курской области начали эвакуацию из-за напряженной обстановки на фоне атак ВСУ, население вывозят в безопасные места, пишет RT.

