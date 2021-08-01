Ученые: Земля превращается в «пороховую бочку»
Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей планеты, пишет Daily Mail со ссылкой на ученых из Орегонского университета.
По их словам, количество климатических бедствий на планете растет. Доказательством тому служат наводнения, штормы и лесные пожары.
Все это в совокупности с ростом уровня углекислого газа превращает Землю в «пороховую бочку». Как следует из отчета экспертов, метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии.
Ученые призывают человечество объединиться для преодоления природного кризиса.
Тем временем, Еврокомиссия разработала руководство, в соответствии с которым предприятия должны проверить новые дороги и объекты энергетики на прочность в рамках подготовки к грядущей глобальной катастрофе.
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