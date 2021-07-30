В Евросоюзе начали готовиться к глобальной катастрофе

Еврокомиссия (ЕК) разработала руководство, в соответствии с которым предприятия должны проверить новые дороги и объекты энергетики на прочность в рамках подготовки к грядущей глобальной катастрофе. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, обрушившиеся на северо-запад Европы в июле наводнения усилили опасения европейских властей по поводу плохой подготовки инфраструктуры ​​к изменению климата.

Согласно требованиям ЕК, застройщики автомобильных и железных дорог и электростанций должны обеспечить надежность объектов при наводнениях и засухах. Разработчикам новых инфраструктурных проектов необходимо оценить сопряженные с климатом возможные риски в ближайшие годы, и в случае выявления значительных угроз изменить дизайн проекта.

В частности, допускается изменение конструкции для устойчивости к высоким температурами или создание аварийных систем реагирования на наводнения.

