В Евросоюзе начали готовиться к глобальной катастрофе
Еврокомиссия (ЕК) разработала руководство, в соответствии с которым предприятия должны проверить новые дороги и объекты энергетики на прочность в рамках подготовки к грядущей глобальной катастрофе. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, обрушившиеся на северо-запад Европы в июле наводнения усилили опасения европейских властей по поводу плохой подготовки инфраструктуры к изменению климата.
Согласно требованиям ЕК, застройщики автомобильных и железных дорог и электростанций должны обеспечить надежность объектов при наводнениях и засухах. Разработчикам новых инфраструктурных проектов необходимо оценить сопряженные с климатом возможные риски в ближайшие годы, и в случае выявления значительных угроз изменить дизайн проекта.
В частности, допускается изменение конструкции для устойчивости к высоким температурами или создание аварийных систем реагирования на наводнения.
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