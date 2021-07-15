В Вашингтоне пообещали изучить идеи Путина по климату
США положительно оценивают идеи президента России Владимира Путина по климатической проблематике. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри в интервью газете «Коммерсант».
Ранее стало известно, в ходе визита в Россию Керри провел телефонный разговор с российским президентом.
Дипломат отметил, что у Путина «был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве». В частности, российский лидер говорил о сотрудничестве в сборе информации с помощью спутников: по мнению Путина, это позволит оценить общую картину по выбросам парниковых газов и проверить соблюдение обязательств в этой сфере.
Также президент РФ упомянул возможность взаимодействия в области декарбонизации, технологиях лесоразведения. Кроме того, Путин говорил об особых подходах к решениям, выработанным на основе экологических требований, и многом другом.
Как отметил Керри, российский лидер четко подтвердил свою точку зрения, высказанную на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение последующего десятилетия. Спецпосланник американского президента считает, что успех в решении климатических проблем может положительно сказаться на российско-американских отношениях, и трудности между двумя странами не должны мешать разрешению этих вопросов.
Также Керри подчеркнул, что необходимо добиться повышения целевых показателей отдельных стран уже к саммиту в Глазго, запланированному на ноябрь.
«Мы не просим Россию делать это в одиночку. Соединенные Штаты уже заявили, какими будут наши новые ориентиры. Мы перешли от сокращения (выбросов — НСН) на 26 процентов к сокращению на 50–52 процента в течение следующих десяти лет. И мы предпринимаем серьезные шаги у себя дома, в Соединенных Штатах, для продвижения к этой цели», — отметил спецпосланник.
Керри напомнил, что температура Земли сейчас примерно 1,2 градуса выше, чем в индустриальную эпоху, и у человечества есть всего 0,3 градуса до критического предела.
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