Ученые выявили новое опасное последствие COVID-19

Онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, проблемы с координацией – первые признаки синдрома Гийена – Барре, которые также были выявлены у участников исследования, переболевших коронавирусом в легкой и тяжелой формах.

Синдром Гийена — Барре также проявляется вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами, являясь острой аутоиммунной воспалительной полирадикулоневропатией. Заболевание названо именами ученых, которые впервые описали его в 1916 году, Жоржа Гийена и Жана Барре.

Ранее стало известно, что среди последствий у переболевших коронавирусом есть риск различных осложнений, среди которых - случаи тромбозов, сердечно-сосудистых патологий, а также нарушения памяти и депрессии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

