Ученые выявили новое опасное последствие COVID-19
Синдром Гийена - Барре может развиться после заражения коронавирусом COVID-19, сообщает EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.
Один из авторов статьи Алекс Рихтнер утверждает, что антитела, которые организм вырабатывает после перенесенного коронавируса, походи на те, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.
Онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, проблемы с координацией – первые признаки синдрома Гийена – Барре, которые также были выявлены у участников исследования, переболевших коронавирусом в легкой и тяжелой формах.
Синдром Гийена — Барре также проявляется вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами, являясь острой аутоиммунной воспалительной полирадикулоневропатией. Заболевание названо именами ученых, которые впервые описали его в 1916 году, Жоржа Гийена и Жана Барре.
Ранее стало известно, что среди последствий у переболевших коронавирусом есть риск различных осложнений, среди которых - случаи тромбозов, сердечно-сосудистых патологий, а также нарушения памяти и депрессии, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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