Вице-мэр Ракова сообщила о спасении пациента с поражением трех клапанов сердца

Команда врачей флагманского центра больницы В.В. Вересаева спасла жизнь 60-летнему пациенту с поражением трех клапанов сердца, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациент поступил с жалобами на выраженную одышку, достигающую удушья, из-за которой мужчина не мог лежать на спине и спал полусидя. Комплексное обследование выявило инфекционное поражение клапанов сердца, при котором инфекция разрушает створки клапанов, что нарушает их запирательную функцию.

«Эффект от проведенной операции мужчина ощутил сразу после пробуждения от наркоза. У него исчезла одышка и он снова смог лежать без чувства дискомфорта. На адаптацию организма к новым условиям и стабилизацию состояния ушло еще 2-3», — заявила Ракова.

По ее словам, врачи произвели замену пораженных клапанов на протезы.

Московский стандарт экстренной помощи предусматривает четкие алгоритмы действий каждого медработника при поступлении пациентов в приемные отделения больниц. В команде флагманских центров также работают медицинские психологи для нормализации эмоционального фона и социальные координаторы для решения бытовых вопросов.

По новому стандарту экстренной помощи в столице работают в ГКБ им. В.В. Вересаева, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ММНКЦ им. С.П. Боткина и ГКБ № 15 им. О.М. Филатова. На данный момент продолжается создание еще двух флагманских центров — в ГКБ им. В.М. Буянова и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.

