Ученые выяснили, что COVID-19 стал еще опаснее
Мутации короновируса нового типа делают его способным трансформироваться в 10 различных форм для упрощения проникновения в организм, так считают британские ученые из Института Фрэнсиса Крика, передает Fox News.
Учёные утверждают, что вирусные клетки за считанные минуты могут поменять шипы на более цепкие, благодаря чему им становится проще удержаться на поверхности клеток человека. Также это позволяет клеткам вируса лучше связываться с белком ACE2, находящимся на поверхности клеток человеческого организма.
«Это очень сложный процесс взаимосвязи рецепторов вируса и здоровой клетки по сравнению с большинством вирусных белков. Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», — говорится в заявлении учёных.
Вспышка короновируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года[4][5]. 30 января 2020 года ВОЗ объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, а 11 марта — пандемией. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 2 октября составило 33 842 281 человек, скончались 1 010 634.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru