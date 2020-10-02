Ученые выяснили, что COVID-19 стал еще опаснее

Мутации короновируса нового типа делают его способным трансформироваться в 10 различных форм для упрощения проникновения в организм, так считают британские ученые из Института Фрэнсиса Крика, передает Fox News.

Учёные утверждают, что вирусные клетки за считанные минуты могут поменять шипы на более цепкие, благодаря чему им становится проще удержаться на поверхности клеток человека. Также это позволяет клеткам вируса лучше связываться с белком ACE2, находящимся на поверхности клеток человеческого организма.