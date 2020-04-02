У тренера сборной России по боксу обнаружен коронавирус
Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин заразился COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев. По его словам, о положительном тесте Кадушина на коронавирусную инфекцию стало известно несколько дней назад. Отмечается, что у тренера легкая форма заболевания, он находится на домашней самоизоляции.
Напомним, олимпийский квалификационный турнир по боксу, участие в котором принимала российская команда, был прерван в Лондоне 16 марта из-за коронавируса. Позже стало известно, что на соревнованиях COVID-19 заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера из Хорватии.
После возвращения из Великобритании российские спортсмены находились в самоизоляции.
Накануне НСН писала, что у четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации. Ещё у трёх работников диагноз не подтвердился.
Отмечается, что в общей сложности на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тысяч человек. Все сотрудники, кроме тех, кто занят на предприятиях с непрерывным циклом производства, находятся на самоизоляции.
При этом, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что сдаёт тест на COVID-19 ежедневно.
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