У тренера сборной России по боксу обнаружен коронавирус

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин заразился COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев. По его словам, о положительном тесте Кадушина на коронавирусную инфекцию стало известно несколько дней назад. Отмечается, что у тренера легкая форма заболевания, он находится на домашней самоизоляции.

Напомним, олимпийский квалификационный турнир по боксу, участие в котором принимала российская команда, был прерван в Лондоне 16 марта из-за коронавируса. Позже стало известно, что на соревнованиях COVID-19 заразились два боксера и один из тренеров сборной Турции, а также боксер и два тренера из Хорватии.

После возвращения из Великобритании российские спортсмены находились в самоизоляции.