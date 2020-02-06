У прилетевших из Китая россиян отобрали паспорта и багаж

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Instagram одной из россиянок, у них забрали все личные вещи «вплоть до трусов». Такие меры якобы объяснили тем, что вещи побывали в «очаге эпидемии» и в них завелся вирус.

Другая россиянка подтвердила изданию, что у эвакуированных забрали документы и багаж. Ранее она заявила, что после приземления самолета их встречали «люди в скафандрах». Напомним, на время карантина эвакуированные из Китая россияне будут находиться в Тюменской области.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, что ни у одного из эвакуированных россиян коронавирус выявлен не был.

В свою очередь эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си заявил, что пик эпидемии коронавируса придется на 21 февраля 2020 года, сообщает «Свободная пресса»

