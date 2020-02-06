У прилетевших из Китая россиян отобрали паспорта и багаж
Россияне, которые были эвакуированы из Китая, пожаловалась на изъятие у них багажа и документов.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Instagram одной из россиянок, у них забрали все личные вещи «вплоть до трусов». Такие меры якобы объяснили тем, что вещи побывали в «очаге эпидемии» и в них завелся вирус.
Другая россиянка подтвердила изданию, что у эвакуированных забрали документы и багаж. Ранее она заявила, что после приземления самолета их встречали «люди в скафандрах». Напомним, на время карантина эвакуированные из Китая россияне будут находиться в Тюменской области.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, что ни у одного из эвакуированных россиян коронавирус выявлен не был.
В свою очередь эксперт по общественному здравоохранению из Йельского университета Чен Си заявил, что пик эпидемии коронавируса придется на 21 февраля 2020 года, сообщает «Свободная пресса»
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио
- Forbes обновил список самых богатых бизнесменов России
- «Мамой клянусь, не нарушал!» Шкуматов разнёс законопроект об обжаловании штрафов ГИБДД
- Тимошенко заняла кресло спикера во время драки в Раде
- У прилетевших из Китая россиян отобрали паспорта и багаж