«У кого сосуды уже»: Курильщики пострадают из-за пониженного давления

«Страдать, конечно, могут люди, у кого уже изношены сосуды - курильщики, диабетики, гипертоники, пожилые, а также люди, ведущие малоподвижный образ жизни», - отметила Ярцева в беседе с НСН.



По словам нашей собеседницы, перепады атмосферного давления так же могут повлиять и на так называемых метеочувствительных людей. «К метеочувствительным людям, безусловно, можно отнести и совсем молодых людей, которые не любят двигаться. Если всю жизнь уроки физкультуры пропускали, то теперь могут испытывать чувство сонливости и усталости», - отметила иммунолог.

«Здоровые люди адаптированы к изменениям атмосферного давления и даже не замечают эти перепады. Природой наш организм придуман так, чтобы мы жили спокойно и не заморачивались, какие там вспышки и бури на Солнце. Наш организм исконно к этому адаптирован», - добавила Ярцева.

Врач также посоветовала всем людям, которые принимают препараты от «сахара» или «давления» на постоянной основе продолжать делать это регулярно, а в случае появления странных ощущений сразу обратиться к специалисту.

«Не стоит принимать препараты только тогда, когда давление скакануло. Важна регулярность приёма лекарств», - заключила Ирина Ярцева.

Ранее синоптик предрек скачки атмосферного давления. По его словам, атмосферное давление в минувшее воскресенье было выше нормы (752 мм ртутного столба). К четвергу оно резко вырастет — до 755 мм ртутного столба, но к выходным вернется к показателям вечера вторника, передает НСН.

