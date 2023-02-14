Синоптик предрек скачки атмосферного давления
Скачки атмосферного давления прогнозируются в Центральной России. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, атмосферное давление в минувшее воскресенье было выше нормы (752 мм ртутного столба), однако уже сегодня вечером ожидается его резкое падение, на 13-14 единиц. К четвергу оно снова резко вырастет — до 755 мм ртутного столба, но к выходным вернется к показателям вечера вторника.
Леус заявил также, что весна может наступить на пять дней раньше обычного — 20 марта, учитывая то, что сейчас погода уже выше нормы.
Коллега Леуса, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, был более осторожен в прогнозах — он не исключил, что настоящая весенняя погода установится в конце первой декады апреля. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Синоптик предрек скачки атмосферного давления
- Французские СМИ сообщили о гибели наемника под Донецком
- Бэнкси в честь Дня влюбленных нарисовал картину о домашнем насилии
- «Фашисты». Бортко раскритиковал латвийцев за фильм о легионере СС
- «Вытаскивают с того света»: Терапевт о состоянии Костомарова
- Воздушное пространство Молдавии открыли
- Алиев обсудил с российским МИД мирный договор между Азербайджаном и Арменией
- Жителям Байконура предложили 260 тысяч рублей за участие в СВО
- «Связной» подаст на банкротство
- Автобусы и автомобили пустят по левой стороне Крымского моста к концу февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru