Синоптик предрек скачки атмосферного давления

По его словам, атмосферное давление в минувшее воскресенье было выше нормы (752 мм ртутного столба), однако уже сегодня вечером ожидается его резкое падение, на 13-14 единиц. К четвергу оно снова резко вырастет — до 755 мм ртутного столба, но к выходным вернется к показателям вечера вторника.

Леус заявил также, что весна может наступить на пять дней раньше обычного — 20 марта, учитывая то, что сейчас погода уже выше нормы.

Коллега Леуса, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, был более осторожен в прогнозах — он не исключил, что настоящая весенняя погода установится в конце первой декады апреля. Об этом сообщило агентство НСН.



