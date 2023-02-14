Синоптик предрек скачки атмосферного давления

Скачки атмосферного давления прогнозируются в Центральной России. Об этом заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

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По его словам, атмосферное давление в минувшее воскресенье было выше нормы (752 мм ртутного столба), однако уже сегодня вечером ожидается его резкое падение, на 13-14 единиц. К четвергу оно снова резко вырастет — до 755 мм ртутного столба, но к выходным вернется к показателям вечера вторника.

Леус заявил также, что весна может наступить на пять дней раньше обычного — 20 марта, учитывая то, что сейчас погода уже выше нормы.

Коллега Леуса, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, был более осторожен в прогнозах — он не исключил, что настоящая весенняя погода установится в конце первой декады апреля. Об этом сообщило агентство НСН.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СиноптикиПрогноз ПогодыПогода
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