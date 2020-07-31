Туристы рассказали, где они хотят отдыхать после открытия границ

Россияне рассказали, готовы ли они поменять планы на лето – в том случае, если в ближайшее время откроется авиасообщение с рядом зарубежных стран. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса OneTwoTrip.

Как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, в числе стран, поездки в которые в скором времени могут возобновиться, Венгрия, Мальдивы, Южная Корея и ОАЭ. В ходе опроса выяснилось, что 79% его участников хотели бы побывать там.

По мнению респондентов, в ближайшее время для отдыха может стать доступен Таиланд – такой позиции придерживается четверть опрошенных. Каждый пятый надеется, что откроется Греция. Также среди государств, в которые путешественники хотели бы попасть в этом году, они называли страны СНГ, Шри-Ланку, Доминикану, Кубу, Японию и другие.