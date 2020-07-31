Туристы рассказали, где они хотят отдыхать после открытия границ
Россияне рассказали, готовы ли они поменять планы на лето – в том случае, если в ближайшее время откроется авиасообщение с рядом зарубежных стран. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса OneTwoTrip.
Как отмечают СМИ, ссылаясь на источники в правительстве, в числе стран, поездки в которые в скором времени могут возобновиться, Венгрия, Мальдивы, Южная Корея и ОАЭ. В ходе опроса выяснилось, что 79% его участников хотели бы побывать там.
По мнению респондентов, в ближайшее время для отдыха может стать доступен Таиланд – такой позиции придерживается четверть опрошенных. Каждый пятый надеется, что откроется Греция. Также среди государств, в которые путешественники хотели бы попасть в этом году, они называли страны СНГ, Шри-Ланку, Доминикану, Кубу, Японию и другие.
Накануне стало известно, что Совет ЕС в очередной раз не включил Россию в обновленный – третий по счету – список стран, с которыми государствам Евросоюза рекомендовано открыть внешние границы. Как следует из заявления Совета, в него вошли Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии соблюдения принципа взаимности. При этом, из списка были вычеркнуты Алжир, Сербия и Черногория, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции
- Туристы рассказали, где они хотят отдыхать после открытия границ
- Минфин урежет финансирование «Роскосмоса»
- Мишустин поручил проверить готовность школ к учебному году
- Украина получила от Белоруссии список задержанных россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru