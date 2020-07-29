Россия обсуждает возобновление авиасообщения с Кубой

Там утверждают, что технически к этому всё готово, и теперь всё зависит от российской стороны. Переговоры о возобновлении полётов на Кубу ведут и чартерные перевозчики: они ожидают разрешения российских властей, сказали в дипмиссии. Куба, со своей стороны, готова принять их на курортах, в том числе Варадеро.

С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. По информации источников СМИ, также идут переговоры о скором возобновлении полётов с Южной Кореей, Мальдивами и ОАЭ.

Евросоюз не готов принимать россиян в августе, хотя на это были согласны несколько членов ЕС – Хорватия и Мальта.

