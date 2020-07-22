Турецкий: наша медицина впереди планеты всей
Россия вошла в первую десятку стран в рейтинге эффективности противодействия эпидемии коронавируса. Данные приводит ВШЭ. Список составлялся по трем аспектам – медицинский, социальный и экономический. На первом месте оказалась Австралия.
Основатель коллектива «Хор Турецкого» и народный артист РФ Михаил Турецкий в эфире НСН отметил данные, которые свидетельствуют об успехе российской медицины.
«Мы все наблюдаем, что Россия, Московский регион и вся страна в целом, очень успешно борется с пандемией, эпидемия идет на спад, количество летальных исходов у нас невелико, количество серьезно заболевших уменьшается. И это свидетельство того, что у нас мощная медицина, которая подсобралась и показала всему миру, что мы впереди планеты всей», – прокомментировал он.
Кроме того, Турецкий в эксклюзивном интервью НСН рассказал о том, как проходит тестирование на коронавирус в его коллективах, а также поделился инсайдерской информацией о вакцине от COVID-19.
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