Тунис объявил о закрытии своих границ из-за коронавируса
Премьер Туниса Ильяс аль-Фахфах объявил о закрытии своих границ на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в настоящее время в стране зарегистрировано 24 случая инфицирования коронавирусом. Ранее 13 марта власти Туниса заявили о закрытии всех морских границ и о приостановке авиаперелетов с Италией.
Премьер отметил, что ограничительная мера не коснется только грузовых перевозок и рейсов по эвакуации людей.
Также в североафриканской стране ввели запреты на массовые мероприятия, переносятся запланированные митинги и соревнования, также сокращаются часы работы граждан.
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