Тунис объявил о закрытии своих границ из-за коронавируса

По данным агентства, в настоящее время в стране зарегистрировано 24 случая инфицирования коронавирусом. Ранее 13 марта власти Туниса заявили о закрытии всех морских границ и о приостановке авиаперелетов с Италией.

Премьер отметил, что ограничительная мера не коснется только грузовых перевозок и рейсов по эвакуации людей.

Также в североафриканской стране ввели запреты на массовые мероприятия, переносятся запланированные митинги и соревнования, также сокращаются часы работы граждан.







