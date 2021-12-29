Центробанк расширил границы тарифного коридора по ОСАГО

Центробанк РФ утвердил новые границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей физических лиц на 10%, сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Для общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев) он будет равен 4,9%, а для других категорий транспортных средств, в том числе такси — 30%.

В Центробанке отметил, что принятое решение позволит страховым компаниям «ещё больше снижать тариф хорошим водителям», а также увеличивать стоимость ОСАГО для водителей «с повышенным уровнем рисков».

Кроме того, были пересмотрены коэффициенты, применяемые в зависимости от возраста и стажа водителя, коэффициенты за аварийность (бонус-малус, КБМ), а также региональные коэффициентов.

В пресс-службе регулятора добавили, что указание, зарегистрированое Минюстом, вступает в силу с 9 января 2022 года, а положения о КБМ начнут действовать с 1 апреля 2022 года.

Ранее исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, что полисы ОСАГО и каско подорожают в следующем году из-за подорожания запчастей и улучшения состояния автопарка россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Выплаты По ОсагоТарифыЦентробанкОСАГО
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