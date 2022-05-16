ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов

Центробанк предложил ввести двухдневный «период охлаждения», обязав банки приостанавливать денежные переводы на счета, которые используются дропперами. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

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Он отметил, что Банк России ведет специальную базу, в которой содержится информация о дропперских счетах, используемых для вывода и обналичивания похищенных средств.

Уваров подчеркнул, что приостановка денежных переводов на такие счета позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам.

Ранее сообщалось, что Центральный банк инициирует внесение поправок в закон, в соответствии с которыми срок возврата банками украденных у граждан средств ограничат до 30 дней.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МошенникиЦентробанкРоссия
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