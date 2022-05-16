ЦБ предложил обязать банки приостанавливать переводы на счета дропперов

Он отметил, что Банк России ведет специальную базу, в которой содержится информация о дропперских счетах, используемых для вывода и обналичивания похищенных средств.

Уваров подчеркнул, что приостановка денежных переводов на такие счета позволит сохранить и не переводить деньги мошенникам.

Ранее сообщалось, что Центральный банк инициирует внесение поправок в закон, в соответствии с которыми срок возврата банками украденных у граждан средств ограничат до 30 дней.

