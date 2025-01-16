ЦБ анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО

Центробанк анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО с 27 января, сообщение размещено на сайте Банка России.

Уточняется, что коридор расширяется в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта, а также на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков (с массой 16 тонн и меньше).

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В ЦБ объяснили, что эти категории транспорта наиболее убыточны, а небольшие грузовики чаще всего становятся виновниками ДТП с большим ущербом.

До этого российские страховщики РФ предложили расширить тарифы по ОСАГО. Речь идет об установлении только лимита для максимальной стоимости полиса. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. «Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев, но и для всех остальных», — указал глава Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Ранее в Госдуме предложили изменить правила компенсационных выплат по ОСАГО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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