Лебедев: Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не повлиял на работу судов
Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не отразился на работе судов страны. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в кулуарах совещания глав ВС стран-членов ШОС в Нью-Дели.
«Как справлялись, так и справляются. У нас самостоятельный суд, независимый», — цитирует Лебедева ТАСС.
Глава ВС подчеркнул, что Россия не отреклась от принципов и норм международного права. По словам Лебедева, главная задача Верховного суда — «высокопрофессиональная, беспристрастная и честная» работа судейского корпуса в РФ.
Кроме того, председатель отметил, что ВС России поддерживает связи с судебными органами других государств, несмотря на текущую политическую ситуацию. Как указал Лебедев, сотрудничество по линии судов не прекращалось, так как «все заинтересованы в том, чтобы правосудие было доступно для граждан».
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