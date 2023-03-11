Лебедев: Выход России из-под юрисдикции ЕСПЧ не повлиял на работу судов

Выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не отразился на работе судов страны. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в кулуарах совещания глав ВС стран-членов ШОС в Нью-Дели.

Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

«Как справлялись, так и справляются. У нас самостоятельный суд, независимый», — цитирует Лебедева ТАСС.

Глава ВС подчеркнул, что Россия не отреклась от принципов и норм международного права. По словам Лебедева, главная задача Верховного суда — «высокопрофессиональная, беспристрастная и честная» работа судейского корпуса в РФ.

Кроме того, председатель отметил, что ВС России поддерживает связи с судебными органами других государств, несмотря на текущую политическую ситуацию. Как указал Лебедев, сотрудничество по линии судов не прекращалось, так как «все заинтересованы в том, чтобы правосудие было доступно для граждан».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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