Трехлетняя девочка скончалась во время лечения зубов в Твери
В Твери трехлетняя девочка умерла во время лечения зубов, сообщает региональное управление СКР.
Ее ввели в наркоз, из которого она не вышла. Ребенка доставили в больницу, где, не приходя в сознание, девочка скончалась.
По факту смерти заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи выясняют причины и обстоятельства смерти девочки.
Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе кабмина РФ Михаилу Мишустину закрепить в программе госгарантий медицинской помощи право россиянок, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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