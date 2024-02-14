Трехлетняя девочка скончалась во время лечения зубов в Твери

Ее ввели в наркоз, из которого она не вышла. Ребенка доставили в больницу, где, не приходя в сознание, девочка скончалась.

По факту смерти заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи выясняют причины и обстоятельства смерти девочки.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил главе кабмина РФ Михаилу Мишустину закрепить в программе госгарантий медицинской помощи право россиянок, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

