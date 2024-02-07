«Никому не удавалось!»: Стоматолог усомнился в создании вакцины против кариеса

Олег Адмакин заявил НСН, что разработка вакцины против кариеса зубов в мире ведется с 70-х годов, результатов пока нет. 

Разработка вакцины против кариеса зубов ведется с 1970-х годов, но пока ни одной стране не удалось довести дело до клинических испытаний, заявил заведующий кафедрой детской, профилактической стоматологии и ортодонтии МГМУ имени И.М. Сеченова, заслуженный врач РФ Олег Адмакин в беседе с НСН.

Белорусские специалисты разрабатывают вакцину против кариеса в рамках нового проекта, который стартовал в этом году, сообщил ранее ректор Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный стоматолог Минздрава республики Сергей Рубникович.

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«Средства для предупреждения возникновения кариеса зубов есть и будут, также появляются новые - это зубные пасты, гели, эликсиры, лаки, ополаскиватели, зубные щетки, флоссы, зубные ершики и так далее, но вакцина по борьбе с кариесом - это серьезное заявление! Разработка такой вакцины ведется с 1970 -х годов, научно обоснованных и подтвержденных результатов в научной литературе мне не встречалось. Разработка такой вакцины велась во многих странах, но до клинических испытаний дело не доходило. Нашим коллегам из Белоруссии я могу пожелать только успеха в разработки такой вакцины», - отметил он.

В связи с этим врач призвал не забывать про индивидуальную и профессиональную гигиену рта, а также регулярно посещать врача, чтобы не столкнуться с кариесом.

«На сегодняшний день один из лучших способов по предупреждению возникновения кариеса зубов – это индивидуальная и профессиональная гигиена рта, как метод первичной профилактики стоматологических заболеваний. И главное! Чтобы иметь крепкое стоматологическое здоровье, необходимо регулярно посещать врача – стоматолога», - заключил собеседник НСН.

В зимнее время из-за снижения защитных сил организма обостряются проблемы с зубами, рассказала ранее врач-стоматолог Луиза Автандилян. Она отметила, что под воздействием холодной температуры эмаль зубов истончается и становится очень чувствительной. Еще одной причиной Автандилян назвала дефицит витамина D, который участвует в усвоении кальция, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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