«Никому не удавалось!»: Стоматолог усомнился в создании вакцины против кариеса

«Средства для предупреждения возникновения кариеса зубов есть и будут, также появляются новые - это зубные пасты, гели, эликсиры, лаки, ополаскиватели, зубные щетки, флоссы, зубные ершики и так далее, но вакцина по борьбе с кариесом - это серьезное заявление! Разработка такой вакцины ведется с 1970 -х годов, научно обоснованных и подтвержденных результатов в научной литературе мне не встречалось. Разработка такой вакцины велась во многих странах, но до клинических испытаний дело не доходило. Нашим коллегам из Белоруссии я могу пожелать только успеха в разработки такой вакцины», - отметил он.

В связи с этим врач призвал не забывать про индивидуальную и профессиональную гигиену рта, а также регулярно посещать врача, чтобы не столкнуться с кариесом.

«На сегодняшний день один из лучших способов по предупреждению возникновения кариеса зубов – это индивидуальная и профессиональная гигиена рта, как метод первичной профилактики стоматологических заболеваний. И главное! Чтобы иметь крепкое стоматологическое здоровье, необходимо регулярно посещать врача – стоматолога», - заключил собеседник НСН.

В зимнее время из-за снижения защитных сил организма обостряются проблемы с зубами, рассказала ранее врач-стоматолог Луиза Автандилян. Она отметила, что под воздействием холодной температуры эмаль зубов истончается и становится очень чувствительной. Еще одной причиной Автандилян назвала дефицит витамина D, который участвует в усвоении кальция, передает «Радиоточка НСН».

