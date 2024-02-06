Слуцкий: Необходимо закрепить право женщин с детьми на бесплатную стоматологию

Он сослался на реализацию социальной политики, приоритетно направленной на защиту материнства и детства, и проведение Года семьи в России. Как указал депутат, в его адрес поступает большое количество обращений от многодетных матерей по вопросу ограниченности предоставления стоматологических услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

Парламентарий подчеркнул, что в связи с рождением детей, особенно трех и более, «у женщин остро возникает проблема ухудшения состояния зубов, лечение которых зачастую может иметь значительный удельный вес в бюджете семьи».

Ранее стоматолог объяснила боль в зубах зимой нехваткой витамина D, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

