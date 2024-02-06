Слуцкий: Необходимо закрепить право женщин с детьми на бесплатную стоматологию
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который также является зарегистрированным кандидатом в президенты России, предложил главе кабмина РФ Михаилу Мишустину закрепить в программе госгарантий медицинской помощи право россиянок, имеющих трех и более детей, на бесплатное получение услуг зубного протезирования, имплантации и профилактической замены пломб, сообщает РИА Новости.
Он сослался на реализацию социальной политики, приоритетно направленной на защиту материнства и детства, и проведение Года семьи в России. Как указал депутат, в его адрес поступает большое количество обращений от многодетных матерей по вопросу ограниченности предоставления стоматологических услуг в рамках обязательного медицинского страхования.
Парламентарий подчеркнул, что в связи с рождением детей, особенно трех и более, «у женщин остро возникает проблема ухудшения состояния зубов, лечение которых зачастую может иметь значительный удельный вес в бюджете семьи».
Ранее стоматолог объяснила боль в зубах зимой нехваткой витамина D, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru