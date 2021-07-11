TikTok планирует автоматически удалять запрещенный контент
Сервис коротких видео TikTok через усовершенствованную систему модерации контента начнет удалять контент сексуального характера, а также содержащий сцены насилия. Об этом заявили в пресс-службе компании.
Уточняется, что система удалит запрещенный контент в случае его обнаружения и уведомит о причинах автора публикации. При этом у пользователя сохраняется право оспорить действия TikTok через апелляцию, уточняют «Известия».
Кроме того, сервис будет модерировать ролики о незаконных действиях и с запрещенными товарами, пишет Газета.ру.
Новую систему проверки запустят в Соединенных Штатах и Канаде в течение ближайших недель.
Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках «Прямой линии» ответил на вопрос блогера о возможной блокировке западных социальных сетей. По его словам, в России нет планов блокировать западные социальные сети.
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