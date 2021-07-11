TikTok планирует автоматически удалять запрещенный контент

Уточняется, что система удалит запрещенный контент в случае его обнаружения и уведомит о причинах автора публикации. При этом у пользователя сохраняется право оспорить действия TikTok через апелляцию, уточняют «Известия».

Кроме того, сервис будет модерировать ролики о незаконных действиях и с запрещенными товарами, пишет Газета.ру.

Новую систему проверки запустят в Соединенных Штатах и Канаде в течение ближайших недель.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках «Прямой линии» ответил на вопрос блогера о возможной блокировке западных социальных сетей. По его словам, в России нет планов блокировать западные социальные сети.

