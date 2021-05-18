Врач рассказал о риске возникновения тромбов в жару

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о том, какие меры безопасности необходимо соблюдать в жаркую погоду. По его словам, необходимо больше пить воды.

Медик в беседе с RT рассказал, что высокая температура воздуха приводит к повышению свёртываемости крови, увеличивается ее вязкость, и возникает повышенная угроза возникновения тромбов. Особенно это актуально для людей старше 40 лет, у которых уже как правило начинается атеросклеротический процесс.

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Снизить риск возникновения тромбов поможет употребление большого количества жидкости. По словам Хорошева, пить нужно именно питьевую воду, а не сладкие газированные напитки. Если температура воздуха выше +22…+25 градусов, то употреблять следует не менее 2,5 литра.

Врач добавил, что в жару необходимо выбирать одежды из натуральных, «дышащих» материалов. Выходя из дома стоит надевать головной убор.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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