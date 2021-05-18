Врач рассказал о риске возникновения тромбов в жару

Сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев рассказал о том, какие меры безопасности необходимо соблюдать в жаркую погоду. По его словам, необходимо больше пить воды.

Медик в беседе с RT рассказал, что высокая температура воздуха приводит к повышению свёртываемости крови, увеличивается ее вязкость, и возникает повышенная угроза возникновения тромбов. Особенно это актуально для людей старше 40 лет, у которых уже как правило начинается атеросклеротический процесс.