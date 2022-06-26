Температура в Москве 27 июня приблизится к рекордным показателям

Температура воздуха в Москве 27 июня будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.

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По её словам, в этом году показатель будет близок к рекорду. Прогнозируется 31-33 градуса днем.

Также ожидаются локальные кратковременные дожди.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что с воскресенья 26 июня в столице начнется настоящая жара, а в понедельник 27 июня температура воздуха в регионе поднимется до плюс 32 градусов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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