Температура в Москве 27 июня приблизится к рекордным показателям
Температура воздуха в Москве 27 июня будет близка к прошлогоднему рекорду в 33,6 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.
По её словам, в этом году показатель будет близок к рекорду. Прогнозируется 31-33 градуса днем.
Также ожидаются локальные кратковременные дожди.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что с воскресенья 26 июня в столице начнется настоящая жара, а в понедельник 27 июня температура воздуха в регионе поднимется до плюс 32 градусов.
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