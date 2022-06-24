Вильфанд назвал приметы, по которым можно предсказать погоду
Научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что по народным приметам предсказать погоду можно только на несколько часов или на ближайшие сутки.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН рассказал, какие народные приметы о погоде можно считать точными.
«В Гидрометслужбе проверяли успешность и качество примет. Оказалось, что на долгие сроки эти приметы оправдываются на уровне случайного гадания, нет надежных примет. А краткосрочные приметы, их совсем немного. Например, если птицы низко летают, это к дождю. Объяснение естественное – птицы питаются мошкарой, если в воздухе увеличивается влажность, то крылышки у мошкары становятся более влажными, она не летит высоко, поэтому и птицы снижаются. Вторая примета связана с закатным солнцем. Если красный закат, то следующий день будет комфортным. Это и правда так, потому что солнечный свет состоит из семи составляющих, все компоненты солнечного света поглощаются, остается только красный, если атмосфера однородна – а это значит, что погода будет хорошей», - рассказал он.
Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.
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