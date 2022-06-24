Вильфанд назвал приметы, по которым можно предсказать погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН рассказал, какие народные приметы о погоде можно считать точными.

«В Гидрометслужбе проверяли успешность и качество примет. Оказалось, что на долгие сроки эти приметы оправдываются на уровне случайного гадания, нет надежных примет. А краткосрочные приметы, их совсем немного. Например, если птицы низко летают, это к дождю. Объяснение естественное – птицы питаются мошкарой, если в воздухе увеличивается влажность, то крылышки у мошкары становятся более влажными, она не летит высоко, поэтому и птицы снижаются. Вторая примета связана с закатным солнцем. Если красный закат, то следующий день будет комфортным. Это и правда так, потому что солнечный свет состоит из семи составляющих, все компоненты солнечного света поглощаются, остается только красный, если атмосфера однородна – а это значит, что погода будет хорошей», - рассказал он.

Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.

