Актёра Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

По её словам, 73-летний актёр должен был сыграть в постановке «Свободная пара». На сайте ДК «Выборгский» сообщается, что «спектакль переносится в связи с болезнью артиста».

«Аронова приехала, декорации приехали — все приехали, а Щербакова увезли на скорой в больницу. Да, будет перенос спектакля, но пока мы не можем поставить новую дату, поскольку нам даже не сказали, что с ним», — рассказала Потылыцина.

Ранее доктор биологических наук, телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован после перелома нескольких рёбер при неудачном падении, сообщает RT.