Актёра Бориса Щербакова госпитализировали в Москве

Народный артист РФ Борис Щербаков был госпитализирован в одну из больниц Москвы, сообщает 78.ru со ссылкой на директора ДК «Выборгский» Елену Потылыцину.

Заразившегося коронавирусом актёра Щербакова выписали из больницы

По её словам, 73-летний актёр должен был сыграть в постановке «Свободная пара». На сайте ДК «Выборгский» сообщается, что «спектакль переносится в связи с болезнью артиста».

«Аронова приехала, декорации приехали — все приехали, а Щербакова увезли на скорой в больницу. Да, будет перенос спектакля, но пока мы не можем поставить новую дату, поскольку нам даже не сказали, что с ним», — рассказала Потылыцина.

Ранее доктор биологических наук, телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован после перелома нескольких рёбер при неудачном падении, сообщает RT.

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Фото: Instagram/sherbakov_boris
ТЕГИ:КультураСпектакльГоспитализацияНародный Артист
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