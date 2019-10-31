Телекритик – Светлакову: «Прожекторперисхилтон» никогда не выходил «за флажки»
Телекритик Александр Мельман в эфире НСН не согласился с Сергеем Светлаковым, утверждающим, что «Прожекторперисхилтон» закрыли из-за цензуры.
Сергей Светлаков заявил, что юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, а также в течение нескольких месяцев в 2017 году, закрылась из-за цензуры. Об этом он рассказал РБК, подчеркнув, что формат телеканала не позволял шутить на злободневные темы, которые не были представлены в мейнстримовских медиа. К слову, «Первый канал» оперативно отреагировал на слова известного ведущего. В пресс-службе Сергею Светлакову напомнили, что причиной закрытия проекта стал его контракт с другим каналом.
Позицию шоумена относительно причин закрытия популярного юмористического шоу в беседе с НСН не разделил и телекритик Александр Мельман.
«Мне кажется, что это была легкая, невинная, ироничная программа. Но с каждым разом, когда она возрождалась, она была всё хуже и хуже. Когда это было в первый раз – было ярко, искромётно и с очень качественным юмором. Во второй раз уже не так. И никогда эта программа (по крайней мере, те выпуски, которые были в эфире) не выходила "за флажки", не занималась жёсткой политической критикой. Всё в пределах дозволенного и разумного. Одним словом, всё пристойно для тех, кто курирует телевидения. Поэтому, как мне кажется, господин Светлаков здесь, мягко говоря, не прав», - отметил телекритик.
Комментируя заявление Серей Светлакова, кинокритик вспомнил ещё одного ведущего некогда очень популярного шоу – Ивана Урганта.
«Сейчас Иван Урган очень хорош в своей программе («Вечерний Ургант» – прим. НСН), но он повторяется, ему как раз не достаёт той самой свободы. Он порой позволяет себе очень утончённый политический юмор. Но очень дозированно. Если бы было свободное телевидение, и он бы свободно шутил о политике, это как раз и расширяло бы его возможности. То же самое и "Прожекторперисхилтон". Может быть, с точки зрения идей всё это они хотели сделать, но, скорее всего, им не давали. А поскольку люди талантливые и остроумные, наверное, это бы у них получилось здорово. Но им, возможно, приходилось наступать на горло собственной песне. Тем не мене, зная лично практически всех из этого квартета («Прожекторперисхилтон» - прим. НСН), могу сказать, что это люди достаточно системные. И видеть в них каких-то борцов с режимом я бы не стал», - заключил собеседник НСН.
Программа «Прожекторперисхилтон» выходила в эфир «Первого канала» с 2008 по 2012 год, ее ведущими были Иван Ургант, Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков и Александр Цекало. В 2012 году передачу закрыли после того, как из проекта ушли Светлаков и Мартиросян. Согласно новому контракту с ТНТ, они не могли работать над проектами других телеканалов.
Между тем, телеведущий, шоумен, один из соведущих программы «Прожекторперисхилтон» Гарик Мартиросян также отреагировал на заявление Сергея Светлакова. Он рассказал, что «программу закрыли вообще не из-за этого» и призвал относиться «исключительно с юмором» ко всем вопросам, касающимся юмористических программ.
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