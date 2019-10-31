Телекритик – Светлакову: «Прожекторперисхилтон» никогда не выходил «за флажки»

Позицию шоумена относительно причин закрытия популярного юмористического шоу в беседе с НСН не разделил и телекритик Александр Мельман.

«Мне кажется, что это была легкая, невинная, ироничная программа. Но с каждым разом, когда она возрождалась, она была всё хуже и хуже. Когда это было в первый раз – было ярко, искромётно и с очень качественным юмором. Во второй раз уже не так. И никогда эта программа (по крайней мере, те выпуски, которые были в эфире) не выходила "за флажки", не занималась жёсткой политической критикой. Всё в пределах дозволенного и разумного. Одним словом, всё пристойно для тех, кто курирует телевидения. Поэтому, как мне кажется, господин Светлаков здесь, мягко говоря, не прав», - отметил телекритик.

Комментируя заявление Серей Светлакова, кинокритик вспомнил ещё одного ведущего некогда очень популярного шоу – Ивана Урганта.

«Сейчас Иван Урган очень хорош в своей программе («Вечерний Ургант» – прим. НСН), но он повторяется, ему как раз не достаёт той самой свободы. Он порой позволяет себе очень утончённый политический юмор. Но очень дозированно. Если бы было свободное телевидение, и он бы свободно шутил о политике, это как раз и расширяло бы его возможности. То же самое и "Прожекторперисхилтон". Может быть, с точки зрения идей всё это они хотели сделать, но, скорее всего, им не давали. А поскольку люди талантливые и остроумные, наверное, это бы у них получилось здорово. Но им, возможно, приходилось наступать на горло собственной песне. Тем не мене, зная лично практически всех из этого квартета («Прожекторперисхилтон» - прим. НСН), могу сказать, что это люди достаточно системные. И видеть в них каких-то борцов с режимом я бы не стал», - заключил собеседник НСН.