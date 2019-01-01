Телекритик ответил на загадку Якубовича

Ведущий телепрограммы «Поле Чудес» Леонид Якубович признался, что не понимает, почему его программа так долго держится на российском ТВ. Разъяснить секрет популярности передачи в эфире НСН попробовал телекритик Александр Мельман.

«Она то, что называется народная. Показатель какой-то сущности народа. Якубович полностью растворился в народе, который можно охарактеризовать как провинциальный, незатейливый, простой, очень добрый. Он под это дело очень хорошо подходил, хотя сам Якубович – я его очень хорошо знаю – совсем другой человек. Он вжился в этот образ, хотя сам иногда страдает, когда его так воспринимают, довольно упрощенно. Когда я попадаю порой на «Поле чудес», я тут же переключаю, потому что для меня это совсем уже из ранних 90-х, настолько, мне кажется, это устарело. Но очень многие люди в нашей прекрасной стране остаются там, они такие – милые, может быть, недалекие, которых, безусловно, любишь. Но не всегда в этой жизни хочешь встречаться, потому что это может быстро надоесть», - сказал он.

Критик напомнил, что «Поле чудес» не единственная программа российского ТВ, которая сохраняет популярность на протяжении десятилетий.