Татьяна Васильева сдала отрицательный тест на COVID-19
Актриса Татьяна Васильева сдала первый тест на коронавирусную инфекцию. Он дал отрицательный результат, сообщает ТАСС. Народная артистка РФ подчеркнула, что ранее сделанное ей предположение о своем заражении COVID-19 было основано на результатах компьютерной томографии. Васильева отметила, что в результате исследования у нее была диагностирована двусторонняя пневмония.
Кроме того, артистка добавила, что сейчас она проходит курс лечения антибиотиками и чувствует себя лучше.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что самочувствие Татьяны Васильевой резко ухудшилось. Сообщалось, что актриса вызвала скорую помощь в связи с высокой температурой и кашлем. Позднее артистка рассказала, что вернулась из больницы домой.
Татьяне Васильевой 73 года. Она служила в Московском академическом Театре Сатиры и Театре имени Маяковского. Всенародную любовь ей принесли роли в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и других. Сейчас актриса играет в антрепризе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru