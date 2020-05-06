Татьяна Васильева сдала отрицательный тест на COVID-19

Актриса Татьяна Васильева сдала первый тест на коронавирусную инфекцию. Он дал отрицательный результат, сообщает ТАСС. Народная артистка РФ подчеркнула, что ранее сделанное ей предположение о своем заражении COVID-19 было основано на результатах компьютерной томографии. Васильева отметила, что в результате исследования у нее была диагностирована двусторонняя пневмония.

Кроме того, артистка добавила, что сейчас она проходит курс лечения антибиотиками и чувствует себя лучше.