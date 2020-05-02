Актриса Татьяна Васильева ждет результатов теста после больницы

Народная артистка России Татьяна Васильева вернулась домой из больницы, куда была доставлена накануне скорой помощью из-за плохого самочувствия. Сейчас она ожидает результатов анализов. Как рассказал Васильева «Интерфаксу», у неё сохраняется высокая температура, ощущается общая слабость, донимает кашель.

Татьяне Васильевой 73 года, она была актрисой Московского академического Театра Сатиры и Театра имени Маяковского. Популярность получила по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть» и других. Сейчас актриса играет в антрепризе.

