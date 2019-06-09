Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Сын Бари Алибасова заявил, что у его отца возникли осложнения. В беседе с «Комсомольской правдой» сын продюсера рассказал, что один из ожогов, полученных после отравления жидкостью для прочистки труб, «зарастает неправильно».

Бари Алибасов-младший добавил, что проблем с дыхательными путями и желудком у его отца не наблюдается, отмечает Ura.ru.