Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца
Сын Бари Алибасова заявил, что у его отца возникли осложнения. В беседе с «Комсомольской правдой» сын продюсера рассказал, что один из ожогов, полученных после отравления жидкостью для прочистки труб, «зарастает неправильно».
Бари Алибасов-младший добавил, что проблем с дыхательными путями и желудком у его отца не наблюдается, отмечает Ura.ru.
Как сообщает Москва 24, основателя и руководителя групп «На-на» и «Интеграл» госпитализировали в НИИ имени Склифосовского после того, как он по ошибке выпил средство для очистки труб «Крот».
Между тем, представитель Алибасова Вадим Горожанкин ранее рассказал журналистам, что упаковка средства «Крот» не соответствует ГОСТу, пишут «Дни.ру».
Накануне стало известно, что Роспотребнадзор решил проверить маркировку этого средства, передает Газета.ру.
Ранее участник группы «На-На» Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера. По его словам, врачам нужно подождать некоторое время, чтобы принять решение.
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