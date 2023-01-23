«Алиса» поможет разделять мусор в Москве

В голосовом помощнике «Яндекс.Алиса» появился навык «Чистая Москва». Чат-бот расскажет москвичам, как правильно разделять отходы на два бака: синий для вторсырья и серый для смешанных отходов, зачем это делать, куда выбросить конкретный предмет и где находится ближайшая к пользователю контейнерная площадка. Бонусом предусмотрены десять увлекательных сказок о раздельном сборе мусора для детей, их озвучил телеведущий и ученый Николай Дроздов. Чтобы послушать их, достаточно попросить Алису запустить навык «Чистая Москва».

Навык был разработан при поддержке Департамента ЖКХ города Москвы.

«В рамках популяризации программы раздельного накопления отходов мы используем все доступные каналы коммуникации с жителями, в том числе такие инновационные, как голосовой помощник», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Благодаря популярному сервису жители столицы смогут узнать правила раздельного сбора мусора с помощью телефона, компьютера, умной колонки, медийной системы автомобиля или смарт-ТВ.

Новый навык для «Алисы» подойдет как для тех, кто только учится разделять отходы, так и для «продвинутых пользователей» системы раздельного сбора.

Программа раздельного накопления отходов в Москве стартовала в 2020 году. С 1 января 2022-го за всю технологическую цепочку обращения с ТКО в столице отвечает Единый региональный оператор ГУП «Экотехпром».

