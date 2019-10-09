Свидетели выписки Заворотнюк рассказали о внешнем состоянии артистки

Очевидцы выписки из медцентра Анастасии Заворотнюк заявили, что внешне актрису было практически не узнать. Об этом сообщает Дни.ру.

Как сообщили очевидцы изданию, Заворотнюк была в косынке и больших темных очках. По утверждению очевидцев, актриса сильно поправилась.