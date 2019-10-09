Свидетели выписки Заворотнюк рассказали о внешнем состоянии артистки
Очевидцы выписки из медцентра Анастасии Заворотнюк заявили, что внешне актрису было практически не узнать. Об этом сообщает Дни.ру.
Как сообщили очевидцы изданию, Заворотнюк была в косынке и больших темных очках. По утверждению очевидцев, актриса сильно поправилась.
По информации портала, по слухам Заворотнюк поставили диагноз «глиобластома», что и могло стать причиной набора веса. Человек распухает от переизбытка лекарств, капельниц и химических препаратов, которые призваны затормозить развитие опухоли.
Ранее НСН сообщала, что артистку перевели в частную клинику, где проходят процедуры восстановления тяжелобольные пациенты. По сообщениям СМИ, у неё после выписки случился парез правой части тела, а также парализовало правую руку. Передвигаться самостоятельно актриса уже не может.
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