Свидетель: Ефремова за рулем не видел

Свидетель Александр Кобец в своих показаниях сообщил, что за рулем принадлежащего артисту внедорожника был точно не Ефремов. По его словам, которые приводит ТАСС, сразу после ДТП он подошел к машине Ефремова и «увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами». Этот человек в резких выражениях велел свидетелю уходить, если тот не хочет проблем. Ефремов, как утверждал свидетель, в это время находился на пассажирском сиденье.

О существовании тайного свидетеля, который докажет невиновность Ефремова в смертельном ДТП, несколько дней назад заявил защитник артиста Эльман Пашаев. Правда, еще большой вопрос, смогут ли показания одного человека перевесить доводы следствия, которые, как считает сторона обвинения, полностью изобличают артиста. К тому же сам нынешний свидетель несколько девальвировал эффект от своих слов, признав, что слеп на один глаз, а на другой близорук – минус три. Кроме того, он сообщил, что пил пиво перед тем, как стал свидетелем ДТП.