Свидетель: Ефремова за рулем не видел
Суду по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова представлен свидетель, чьи показания призваны доказать невиновность актера. Сам он, правда, видит плохо.
Секретный свидетель, выступление которого в суде по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова анонсировал его адвокат, снискал в четверг свои пять минут славы.
Свидетель Александр Кобец в своих показаниях сообщил, что за рулем принадлежащего артисту внедорожника был точно не Ефремов. По его словам, которые приводит ТАСС, сразу после ДТП он подошел к машине Ефремова и «увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами». Этот человек в резких выражениях велел свидетелю уходить, если тот не хочет проблем. Ефремов, как утверждал свидетель, в это время находился на пассажирском сиденье.
О существовании тайного свидетеля, который докажет невиновность Ефремова в смертельном ДТП, несколько дней назад заявил защитник артиста Эльман Пашаев. Правда, еще большой вопрос, смогут ли показания одного человека перевесить доводы следствия, которые, как считает сторона обвинения, полностью изобличают артиста. К тому же сам нынешний свидетель несколько девальвировал эффект от своих слов, признав, что слеп на один глаз, а на другой близорук – минус три. Кроме того, он сообщил, что пил пиво перед тем, как стал свидетелем ДТП.
Под сомнение показания свидетеля, не видевшего Ефремова за рулем, незамедлительно поставили адвокаты потерпевшей стороны. Они попросили суд допросить некоего свидетеля, который якобы докажет подкуп Эльманом Пашаевым участников процесса, а также приобщить к материалам дела некое видео, доказывающее подкуп. Судья, однако, отказала и в том, и в другом ходатайстве. Адвокат Ефремова назвал обвинение в подкупе свидетелей смешным. А сам свидетель заявил, что не получал от адвоката актера деньги.
Нельзя не отметить, наблюдая за процессом по «делу Ефремова», с каким мастерством адвокаты обеих сторон обратили слушание по делу о трагическом происшествии в откровенный фарс. Предыдущее заседание суда ознаменовалось упоминанием со стороны защиты в качестве неизученных экспертизой, но вполне возможных причин аварии, время заливки асфальта, колейность, воздействие хакеров, ослепление лазером, попадание ядовитых веществ в систему кондиционирования. Услышав эти умозаключения, адвокат потерпевших Александр Добровинский назвал их автора «гением», который «утопил» Ефремова.
Во всей этой битве титанов отечественной адвокатуры самым адекватным кажется прозвучавшее на днях замечание: «Чего Вы смеетесь? Человек погиб». Это Добровинскому Ефремов сказал.
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