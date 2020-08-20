Свидетель: Ефремова за рулем не видел

Суду по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова представлен свидетель, чьи показания призваны доказать невиновность актера. Сам он, правда, видит плохо.

Секретный свидетель, выступление которого в суде по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова анонсировал его адвокат, снискал в четверг свои пять минут славы.

Ефремов посвятил стихи погибшему в ДТП

Свидетель Александр Кобец в своих показаниях сообщил, что за рулем принадлежащего артисту внедорожника был точно не Ефремов. По его словам, которые приводит ТАСС, сразу после ДТП он подошел к машине Ефремова и «увидел, что там было два человека. За рулем сидел славянской внешности мужчина лет 38, с черными волосами». Этот человек в резких выражениях велел свидетелю уходить, если тот не хочет проблем. Ефремов, как утверждал свидетель, в это время находился на пассажирском сиденье.

О существовании тайного свидетеля, который докажет невиновность Ефремова в смертельном ДТП, несколько дней назад заявил защитник артиста Эльман Пашаев. Правда, еще большой вопрос, смогут ли показания одного человека перевесить доводы следствия, которые, как считает сторона обвинения, полностью изобличают артиста. К тому же сам нынешний свидетель несколько девальвировал эффект от своих слов, признав, что слеп на один глаз, а на другой близорук – минус три. Кроме того, он сообщил, что пил пиво перед тем, как стал свидетелем ДТП.

Дело Ефремова: хакеры, спутники и лазер

Под сомнение показания свидетеля, не видевшего Ефремова за рулем, незамедлительно поставили адвокаты потерпевшей стороны. Они попросили суд допросить некоего свидетеля, который якобы докажет подкуп Эльманом Пашаевым участников процесса, а также приобщить к материалам дела некое видео, доказывающее подкуп. Судья, однако, отказала и в том, и в другом ходатайстве. Адвокат Ефремова назвал обвинение в подкупе свидетелей смешным. А сам свидетель заявил, что не получал от адвоката актера деньги.

Нельзя не отметить, наблюдая за процессом по «делу Ефремова», с каким мастерством адвокаты обеих сторон обратили слушание по делу о трагическом происшествии в откровенный фарс. Предыдущее заседание суда ознаменовалось упоминанием со стороны защиты в качестве неизученных экспертизой, но вполне возможных причин аварии, время заливки асфальта, колейность, воздействие хакеров, ослепление лазером, попадание ядовитых веществ в систему кондиционирования. Услышав эти умозаключения, адвокат потерпевших Александр Добровинский назвал их автора «гением», который «утопил» Ефремова.

Во всей этой битве титанов отечественной адвокатуры самым адекватным кажется прозвучавшее на днях замечание: «Чего Вы смеетесь? Человек погиб». Это Добровинскому Ефремов сказал.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:СудДТПМихаил Ефремов
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