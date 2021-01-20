Световые столбы заметили в небе над Подмосковьем
Крещенские морозы, пришедшие в Московский регион, позволили понаблюдать за необычным природным явлением: световыми столбами, сообщает телеканал «360».
Соответствующие снимки жители Подмосковья публикуют в интернете.
Световые столбы возникают при очень низких температурах наружного воздуха, когда в атмосфере формируются плоские кристаллы льда. Попадая в свет фонарей, они рассеиваются над ними и образуются светящиеся столбы.
Ранее синоптики сообщили, что на Крещение в Москве и Московской области ожидается аномально холодная погода.
По его словам, температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов.
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