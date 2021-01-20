Световые столбы заметили в небе над Подмосковьем

Крещенские морозы, пришедшие в Московский регион, позволили понаблюдать за необычным природным явлением: световыми столбами, сообщает телеканал «360».

Соответствующие снимки жители Подмосковья публикуют в интернете.

Световые столбы возникают при очень низких температурах наружного воздуха, когда в атмосфере формируются плоские кристаллы льда. Попадая в свет фонарей, они рассеиваются над ними и образуются светящиеся столбы.

Вильфанд рассказал о предстоящем потеплении в Европейской России

Ранее синоптики сообщили, что на Крещение в Москве и Московской области ожидается аномально холодная погода.

По его словам, температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ПогодаМорозПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры