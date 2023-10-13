«Сумасшедшие температуры»: Москвичам пообещали теплую погоду и дожди на выходных

Он отметил, что днем в субботу начнутся дождь и порывистый ветер, которые продлятся до воскресенья включительно.

«Тепло безусловное. Но в субботу после полудня начинается дождь, причем заметный, он будет и в воскресенье тоже. Важно, что будет порывистый ветер. Порывы будут сильные – 15-18 метров в секунду до воскресенья включительно», - указал собеседник НСН.

Кроме того, синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на следующей неделе. По его словам, температура начнет понижаться и составит +5… +10 градусов.

«Новая неделя начнется уже с понижения температур. В понедельник температурный фон еще будет выше нормы на пару градусов. Но после сумасшедших воскресных температур понижение существенное – шесть-семь градусов. Дневная температура будет в диапазоне +5… +10 градусов. Постепенное понижение температуры пойдет к середине следующей недели. Температура будет около нормы: во вторник около нормы, в среду – ниже нормы примерно на один градус. Существенных осадков в начале следующей недели не будет», - резюмировал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь с 10 на 11 октября стала первой в сезоне для Москвы с минусовой температурой. Он отметил, что на метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до -1,7 градуса, в некоторых районах дошло до -3 градусов, а в Подмосковье – до -4 градусов, передает «Радиоточка НСН».

