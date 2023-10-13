«Сумасшедшие температуры»: Москвичам пообещали теплую погоду и дожди на выходных
В воскресенье температура воздуха поднимется до +16 градусов, такие температуры соответствуют третьей пятидневке сентября, отметил в эфире НСН синоптик Роман Вильфанд.
В предстоящие выходные в Московский регион придут потепление, дожди и порывистый ветер, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН. Он отметил, что в воскресенье температура воздуха будет выше нормы на шесть-семь градусов.
«Завтра температура будет повышаться, а особенно в воскресенье в первой половине дня. Дело в том, что над севером Европы и европейской части России циклоническая деятельность. Воздух перемещается из теплых акваторий Южной Атлантики, Средиземного моря. Дневные температуры в субботу будут в диапазоне +12… +14 градусов. Ближайшей ночью будет +5… +6 градусов. В субботу температура будет на четыре градуса выше нормы, в воскресенье отклонение от нормы будет примерно на шесть-семь градусов. В первой половине воскресенья днем +14… +16 градусов. Такой температурный фон, который будет в воскресенье, соответствует третьей пятидневке сентября», - сказал Вильфанд.
Он отметил, что днем в субботу начнутся дождь и порывистый ветер, которые продлятся до воскресенья включительно.
«Тепло безусловное. Но в субботу после полудня начинается дождь, причем заметный, он будет и в воскресенье тоже. Важно, что будет порывистый ветер. Порывы будут сильные – 15-18 метров в секунду до воскресенья включительно», - указал собеседник НСН.
Кроме того, синоптик рассказал о погоде в Московском регионе на следующей неделе. По его словам, температура начнет понижаться и составит +5… +10 градусов.
«Новая неделя начнется уже с понижения температур. В понедельник температурный фон еще будет выше нормы на пару градусов. Но после сумасшедших воскресных температур понижение существенное – шесть-семь градусов. Дневная температура будет в диапазоне +5… +10 градусов. Постепенное понижение температуры пойдет к середине следующей недели. Температура будет около нормы: во вторник около нормы, в среду – ниже нормы примерно на один градус. Существенных осадков в начале следующей недели не будет», - резюмировал Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь с 10 на 11 октября стала первой в сезоне для Москвы с минусовой температурой. Он отметил, что на метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до -1,7 градуса, в некоторых районах дошло до -3 градусов, а в Подмосковье – до -4 градусов, передает «Радиоточка НСН».
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