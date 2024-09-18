Следствие потребовало заочно арестовать иноагента Шаиняна

Столичный Савеловский суд рассмотрит требование следствия заочно арестовать блогера и журналиста Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщило РИА Новости.

Суд заочно арестовал телеведущую-иноагента Лазареву

Шаиняна обвиняют в финансировании экстремистской организации. За это преступление ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-редактора студенческого онлайн-издания DOXA Армена Арамяна.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудСледствиеТеррористыЭкстремистыИноагентыАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры