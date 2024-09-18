Следствие потребовало заочно арестовать иноагента Шаиняна
18 сентября 202420:18
Столичный Савеловский суд рассмотрит требование следствия заочно арестовать блогера и журналиста Карена Шаиняна (внесен Минюстом в реестр иноагентов; включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщило РИА Новости.
Шаиняна обвиняют в финансировании экстремистской организации. За это преступление ему может грозить до восьми лет лишения свободы.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-редактора студенческого онлайн-издания DOXA Армена Арамяна.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru