Суд в Москве продлил арест директору Собчак по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы продлил арест обвиняемым в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова коммерческому директору журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, сообщает «РЕН ТВ».
Они будут находиться под стражей до 24 июня.
Суханов был задержан 25 октября в Москве при получении 800 тысяч рублей от представителей «Ростеха». Свою вину он признал.
По версии следствия, арестованные вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».
Ксения Собчак извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников.
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