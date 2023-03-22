Суд в Москве продлил арест директору Собчак по делу о вымогательстве

Они будут находиться под стражей до 24 июня.

Суханов был задержан 25 октября в Москве при получении 800 тысяч рублей от представителей «Ростеха». Свою вину он признал.

По версии следствия, арестованные вымогали у Чемезова деньги за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

Ксения Собчак извинилась перед Чемезовым за действия своих сотрудников.

