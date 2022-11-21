Коммерческого директора Собчак оставили в СИЗО

Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения коммерческому директору компании Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кириллу Суханову, сообщает РИА Новости.

Собчак прокомментировала арест своего коммерческого директора

Адвокаты просили выпустить его под залог или отправить под домашний арест, однако суд апелляционную жалобу отклонил.

Суханов обвиняется по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Он заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей.

Ранее Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову после обвинений её сотрудников в вымогательстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:СудСИЗООбвинение
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