Коммерческого директора Собчак оставили в СИЗО

Адвокаты просили выпустить его под залог или отправить под домашний арест, однако суд апелляционную жалобу отклонил.

Суханов обвиняется по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Он заявлял в суде, что готов принести извинения потерпевшему и признать вину в части получения 800 тысяч рублей.

Ранее Собчак принесла извинения главе «Ростеха» Сергею Чемезову после обвинений её сотрудников в вымогательстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».