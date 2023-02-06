Глава Тувы обратится в Минобороны из-за жалобы мобилизованных на побои в ДНР
Губернатор Тувы Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале заявил, что намерен обратиться в Минобороны России в связи с жалобами мобилизованных из региона, которые заявили о побоях в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает официальный портал республики.
Он написал, что получил видеобращение группы резервистов, в котором они рассказали об угрозах и избиениях со стороны представителей народной милиции ДНР. Также мобилизованные из республики граждане заявили, что не были прикреплены к конкретной воинской части, что затрудняет госпитализацию раненых.
Ховалыг отметил, что обратился к главе правительства ДНР проверить законность действий людей, о которых идёт речь в ролике, а также направил в регион своих представителей, поручив им на месте разобраться в упомянутом инциденте.
«Со всей страны в рамках частичной мобилизации отцы, мужья, сыновья отправились защищать Отечество, выполнять задачи специальной военной операции. Это вопиющий случай, дискредитирующий положение мобилизованных», - подчеркнул глава Тувы.
Ранее в городе Юрга Кемеровской области произошла массовая драка между местными жителями и мобилизованными, сообщает НСН.
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