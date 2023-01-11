Мобилизованный получил 5,5 года колонии за «толчок» офицера в парке «Патриот»
Мобилизованный военнослужащий Александр Лешков приговорён к 5 годам, 6 месяцам колонии строгого режима за нанесение побоев офицеру в парке «Патриот». Такое решение вынес Одинцовский гарнизонный военный суд. Как передает ТАСС, приговор уже обжалован и еще не вступил в законную силу.
Сам Лешков своей вины не признал. Он заявил, что насилие не применял, а защищал себя, хотя подтвердил факт грубого обращения с офицером. Своё поведение осуждённый объяснил тем, что выступал от лица коллектива мобилизованных, желая привлечь внимания к существующим проблемам.
Резонансное видео конфликта мобилизованных и офицера в звании подполковника появилось в сети 13 ноября 2022 года. Военнослужащие выражали возмущение плохой подготовкой и обеспечением перед отправкой на Украину для участия в спецоперации. В какой-то момент на видео офицер толкнул Лешкова, тот в ответ также пихнул подполковника.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в том же месяце мобилизованные устроил драку с местными жителями в одном из баров в Кемеровской области. Участники потасовки использовали стулья.
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