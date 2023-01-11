Мобилизованный получил 5,5 года колонии за «толчок» офицера в парке «Патриот»

Мобилизованный военнослужащий Александр Лешков приговорён к 5 годам, 6 месяцам колонии строгого режима за нанесение побоев офицеру в парке «Патриот». Такое решение вынес Одинцовский гарнизонный военный суд. Как передает ТАСС, приговор уже обжалован и еще не вступил в законную силу.

Сам Лешков своей вины не признал. Он заявил, что насилие не применял, а защищал себя, хотя подтвердил факт грубого обращения с офицером. Своё поведение осуждённый объяснил тем, что выступал от лица коллектива мобилизованных, желая привлечь внимания к существующим проблемам.