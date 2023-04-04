Суд сделал закрытым дело Треповой по обвинению в подрыве Татарского

Уголовное дело Дарьи Треповой по обвинению во взрыве кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, переведено в закрытый формат. Басманный районный суд российской столицы принял такой решение по просьбе следствия.

Представитель Следственного комитета в качестве аргумента заявил о возможности нарушения неприкосновенности частной жизни в случае открытого слушания дела. Также, по утверждению следствия, в деле есть секретные сведения.

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Как отмечет НСН, ранее сегодня 26-летней Треповой было предъявлено официальное обвинение в организации теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств. В обоих случаях ей вменяется вариант их совершения в составе организованной группы. Следствие просит её арестовать.

По версии следствия, Трепова 2 апреля передала Татарскому (Максиму Фомину) во время его творческого вечера заминированную статуэтку, которое взорвалось. Военкор погиб, 40 человек пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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