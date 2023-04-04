Суд сделал закрытым дело Треповой по обвинению в подрыве Татарского

Уголовное дело Дарьи Треповой по обвинению во взрыве кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский, переведено в закрытый формат. Басманный районный суд российской столицы принял такой решение по просьбе следствия.

Представитель Следственного комитета в качестве аргумента заявил о возможности нарушения неприкосновенности частной жизни в случае открытого слушания дела. Также, по утверждению следствия, в деле есть секретные сведения.