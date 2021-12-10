Суд рассмотрит возможность об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ

В апреле Мосгорсуд в назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима, а также штраф в миллион рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения. В ноябре его этапировали в колонию.

Бывшего преподавателя МАИ обвиняли в госизмене, а также в покушении на экспорт из страны сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду.

Алексей Воробьев – кандидат технических наук, инженер по специальности «ракетные двигатели». В МАИ он преподавал с 2008 года.

В четверг, 9 декабря, сообщалось, что обвиняемому в госизмене журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову начали передавать письма в СИЗО «Лефортово».

