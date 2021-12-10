Суд рассмотрит возможность об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
Лефортовский суд Москвы направил в Валуйский райсуд Белгородской области ходатайство об освобождении от наказания осужденного за госизмену бывшего доцента МАИ Алексея Воробьева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичной инстанции.
Там отметили, что ходатайство связано с тяжелой болезнью осужденного. Как рассказала «Новой газете» супруга Воробьева, ещё в СИЗО у него диагностировали фиброзную болезнь легких.
В апреле Мосгорсуд в назначил Воробьеву 20 лет колонии строгого режима, а также штраф в миллион рублей и ограничение свободы на полтора года после освобождения. В ноябре его этапировали в колонию.
Бывшего преподавателя МАИ обвиняли в госизмене, а также в покушении на экспорт из страны сырья или материалов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и средств его доставки, а также в покушении на контрабанду.
Алексей Воробьев – кандидат технических наук, инженер по специальности «ракетные двигатели». В МАИ он преподавал с 2008 года.
В четверг, 9 декабря, сообщалось, что обвиняемому в госизмене журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову начали передавать письма в СИЗО «Лефортово».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- «Переговоры с Россией». Украинцы назвали способ разрешить конфликт на Донбассе
- ФАС: тарифы на коммуналку в следующем году вырастут на 4%
- «Враждебная страна». Социологи узнали отношение украинцев к России
- Источник назвал причину ДТП, в котором погиб депутат Мособлдумы
- Сумма пошлины за тюнинг автомобиля увеличится почти в два раза
- Суд рассмотрит возможность об освобождении осужденного за госизмену доцента МАИ
- В центре Гамалеи рассказали об использованных в мире 200 млн доз «Спутника V»
- ФСБ задержала члена орудующей в Крыму ОПГ
- В Пентагоне заявили об увеличении численности боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане
- СК проверил информацию об избиении мужчиной подростка в Ярославле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru