Обвиняемому в госизмене журналисту Сафронову разрешили получать письма
Обвиняемому в госизмене журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову начали передавать письма в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат журналиста Дмитрий Катчев в комментарии РИА Новости.
Отмечается, что письма не передавали с начала сентября, их накопилось больше 100. Журналисту запретили переписку и не отдавали приходящие письма. Также Сафронову запрещены звонки и общение с семьей.
Следователи запретили корреспонденцию, ссылаясь на статью 20 федерального закона N103-ФЗ, согласно которому подозреваемым не передаются письма, содержащие мешающие установлению истины сведения.
Ранее рассмотрение жалобы на продление ареста Сафронову перенесли с 9 декабря. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Талантов.
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