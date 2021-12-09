Обвиняемому в госизмене журналисту Сафронову разрешили получать письма

Обвиняемому в госизмене журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову начали передавать письма в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил адвокат журналиста Дмитрий Катчев в комментарии РИА Новости.



Отмечается, что письма не передавали с начала сентября, их накопилось больше 100. Журналисту запретили переписку и не отдавали приходящие письма. Также Сафронову запрещены звонки и общение с семьей.

Следователи запретили корреспонденцию, ссылаясь на статью 20 федерального закона N103-ФЗ, согласно которому подозреваемым не передаются письма, содержащие мешающие установлению истины сведения.

Ранее рассмотрение жалобы на продление ареста Сафронову перенесли с 9 декабря. Об этом рассказал его адвокат Дмитрий Талантов.

