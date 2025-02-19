Суд оштрафовал правнучку Чкалова за отсутствие маркировки иноагента на 45 тыс. рублей

В апреле прошлого года в отношении Дарьи Богдановой в России возбудили уголовное дело о призывах к терроризму после ее интервью журналисту Олегу Кашину (также включен Минюстом РФ в список иноагентов). Позднее МВД объявило ее в розыск.

Правнучка советского летчика выступает против военной операции на Украине.

Дарью Богданову Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.

Таганский суд Москвы накануне оштрафовал протодиакона Андрея Кураева (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.



