Суд оштрафовал дизайнер Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов

Суд в Москве оштрафовал российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, сообщает РИА Новости.

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Он был наказан за публичное осквернение религиозных символов. Сумма штрафа не уточняется.

Ранее Лебедев раскритиковал российское телевидение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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