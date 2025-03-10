Суд оштрафовал дизайнер Артемия Лебедева за осквернение религиозных символов
10 марта 202506:17
Суд в Москве оштрафовал российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева, сообщает РИА Новости.
Он был наказан за публичное осквернение религиозных символов. Сумма штрафа не уточняется.
Ранее Лебедев раскритиковал российское телевидение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru